Keine EM-Medaille: Schweizer Rad-Star Stefan Küng stürzt heftig

Der Schweizer Radprofi Stefan Küng erlebte einen bitteren Nachmittag in den Niederlanden. Lange sah es so aus, als ob er beim EM-Zeitfahren der Männer eine Medaille gewinnen würde, doch dann stürzte er kurz vor Schluss und fiel auf den elften Platz zurück. Blutüberströmt beendete Küng das Rennen. Später wurde bekannt, dass er eine Hirnerschütterung, einen Jochbeinbruch und Frakturen an der Hand erlitt. Kollege Stefan Bissegger holte derweil Silber hinter dem Briten Joshua Tarling, Wout van Aert aus Belgien gewann Bronze.