Kritik für Kendall Jenner: Sie crasht Hochzeit ihrer Freundin im Blüttel-Kleid

Statt auf die Braut waren alle Augen auf Model Kendall Jenner gerichtet, als die 26-Jährige kürzlich zur Hochzeit ihrer besten Freundin Lauren Perez (30) in einem Hauch von Nichts auftauchte. Für Binge-Watching sorgt auch Netflix schon bald wieder: Laut dem Streamingdienst dürfen sich Fans von «Emily in Paris» gleich doppelt freuen, denn die dritte und vierte Staffel der Hit-Serie wurde kürzlich in Auftrag gegeben. Für Traumquoten wird wohl auch Moderator Jörg Pilawa (56) sorgen – ​jedoch nicht beim deutschen Rundfunk, sondern neu bei Sat.1, wie der Privatsender offiziell bekannt gegeben hat.