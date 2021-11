«Catch the Drop» mit We Are Ava :

Sängerin Kim tritt mit Alanis Morissettes «Ironic» gegen Keyboarder Nicola und Schlagzeuger Andy mit dem «The Tide Is High»-Cover von Atomic Kitten an – wer gewinnt, die Frontfrau oder das Synths-Drums-Duo? Die Oktober-Best-Crushing-Newcomer von We Are Ava duellieren sich in «Catch the Drop» bei 20 Minuten Radio. (Video: Moe/Freezy/D. Kerschenbauer/S. Krausz)