News Juice mit dem grossen Quiz – Kennst du dich bei James Bond besser aus als «Bachelor»-Lady Romina?

Bei «Der Bachelor» wird Romina aus Horw LU nicht müde zu betonen, wie sehr sie als, ähem, classy Lady sich einen Typen wie James Bond an ihrer Seite wünscht. Entsprechend vergleicht sie Dichtelor Erkan Akyol ständig mit 007, obwohl der 1,95-Meter-Hüne kaum in einen Aston Martin passen würde, ohne vorher das Autodach abreissen zu müssen. Wir vom investigativen News-Juice-Team legen unser ungesundes Misstrauen jedenfalls auch beim Genuss von Trashiest-TV nicht ab und prüfen, wie gut sich Romina tatsächlich in der Martini-Materie auskennt – und bestellen sie darum zum grossen James-Bond-Quiz in die 20-Minuten-Redaktion. Elf Punkte sind möglich, ab 007 Punkten (ha!) gilt der Test als bestanden – wie viele schafft Romina? Und vor allem: Wie viele schaffst du? Schreibs uns in die Kommentare und wenn du flunkerst, kommt Jaws zu dir nach Hause und beisst dein Internetkabel durch. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)