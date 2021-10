An der Demonstration von Corona-Massnahmenkritikern am Donnerstag hat ein Berner Zivilpolizist einen ziemlich auffälligen Pulli getragen, wie ein Video von 20 Minuten zeigt. Der Pullover zeigt das Logo des weltweit bekannten Amsterdamer Coffeeshops «Bulldog», welcher in der niederländischen Stadt legal Cannabis verkauft.