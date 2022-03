Kim Kardashian überrascht im skurrilen Klebeband-Look

Ihr Privatleben hält Leni Klum von der Öffentlichkeit fern. Nur bei der Liebe macht sie scheinbar eine Ausnahme. So zeigte sie sich erneut mit ihrem Freund auf Instagram. Weniger Gefühle füreinander hegten Joe Jonas und seine frühere Nachbarin in London. Wie der Sänger nun in einem Interview verriet, beschwerte sie sich einst über seinen Gesang. Kim Kardashian sorgt hingegen mit ihrem Fashion-Week-Outfit für grosse Augen. Für die Balanciaga-Show liess sie sich komplett mit Klebeband einwickeln – und sorgte beim Gehen für lustige «Klebeband-artige Geräusche».