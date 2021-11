Jährlich findet am 11. November der nationale Zukunftstag statt. Auch in diesem Jahr konnten die Mädchen und Jungen der 5. bis 7. Klasse erleben, wie es im journalistischen Alltag zu- und hergeht. Im Interview-Workshop bot sich den Kindern die Möglichkeit, Erlerntes direkt an den Schweizer Tiktok-Stars Lina Senn und Leo Khalifa in die Tat umsetzten. Dabei entlocken sie dem Paar so einige Neuigkeiten.