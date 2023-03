In Krakau gibt es ein Wachsfigurenkabinett, in dem neben anderen Promis auch die britischen Royals als lebensgrosse Figuren ausgestellt sind. Allerdings sehen fast alle zur Schau gestellten VIPs ihren Alter Egos in der echten Welt nicht wirklich ähnlich. Im Gegenteil. Wir werfen heute einen Blick auf das royale Gruselkabinett in Südpolen.