In England sollen sich Coiffeur-Lernende in der Ausbildung neu auch aneignen, wie man mit Afro-Haar umgeht. Redaktorin Sara hat bei zwei Besitzerinnen von Afro-Coiffeur-Salons nachgefragt, was sie davon halten.

(Video: S. Aduse / M. Zangger / T. El Sayed)