Manchester City bestritt am Mittwoch gegen den FC Barcelona im Camp Nou ein Benefiz-Spiel zu Gunsten einer Stiftung für den Kampf gegen die Nervensystemerkrankung ALS. Stürmerstar Erling Haaland holt dabei einen Elfmeter für City heraus, den Teamkollege Ryad Mahrez daraufhin souverän zum zwischenzeitlichen 3:2 für die Engländer (Endstand 3:3) verwandelt. Doch war dies wirklich ein Penalty? Auf Twitter sorgt die Szene für grosse Diskussionen. «Wenn Neymar das tut, würden ihm die englischen Experten in den Hintern treten», schreibt ein User. Ein anderer meint hingegen, dass Barça-Verteidiger Christensen in der Szene Haaland klar mit dem Knie touchiere: «Wenn du so rennst, reicht das aus, um das Gleichgewicht zu verlieren. (Video: Matchdaylive/Twitter)