Dass die Schweizer Ski-Legende Beat Feuz gut darin ist, mit Ski an den Füssen zu jonglieren, ist bekannt. In der deutschen TV-Sendung «Klein gegen Gross» wurde er allerdings vom 12-jährigen Matti deklassiert: Der Junge schaffte 225 Mal in 90 Sekunden, Feuz «nur» 160 Mal. Dennoch bezeichnet ihn Moderator Kai Pflaume als «Maradona unter den Skifahrern».