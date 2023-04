Berlin: Klimakleber stören Formel-E-Rennen

Aktivisten der «Letzten Generation» haben am Sonntag das Formel-E-Rennen in Berlin gestört. Sechs Demonstranten stürmten vor dem Start die Rennstrecke und versuchten sich festzukleben. Sicherheitspersonal konnte das jedoch verhindern. So musste der Start nur kurz verzögert werden. Formel-E-Pilot Vergne meinte: «Passiert das ein paar Sekunden später, wird es lebensgefährlich. Das ist unverständlich, weil wir hier bei einem Elektro-Rennen sind.» Die Aktivisten sehen das anders, da wertvolle Energie verschwendet werde. «Die Rechnung geht nicht auf», heisst es in einem Statement.