Genf: Sendung muss unterbrochen werden – Klimaaktivist klebt sich ans Pult

In Genf wurden die Ergebnisse des zweiten Wahlgangs der Staatsratswahlen am Sonntag live auf Léman Bleu übertragen. Plötzlich tauchte ein Aktivist mit der Aufschrift "agir ensemble" auf der Rückseite seines T-Shirts auf der Bühne auf und klebte seine Hand an das Rednerpult von Jérémy Seydoux, dem Moderator der Sendung. Nach einigen Minuten, dem Eingreifen der Bühnentechniker und der Polizei konnte die Sendung wieder fortgesetzt werden.

(Video: 20min/dsc)