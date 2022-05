Am Sonntag, 15. Mai, kämpft der FC St. Gallen im Berner Wankdorf gegen Lugano um den Cupfinal-Titel. Am Freitagmorgen wurde die Klosterplatzwiese mit den Buchstaben «FCSG» bemalt. Im Video erfährst du, was es damit auf sich hat.

(Video: 20Min/Marion Alder )