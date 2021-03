Mit seiner Wildkamera konnte Beat Henseler am Bigstei oberhalb von Arth am Wochenende Aufnahmen von zwei Adlern aus nächster Nähe machen. Ein Köder lockte die Vögel bis zu drei Meter nahe an die Kamera. Die Stelle und die Tiere hatte Henseler schon längere Zeit im Blickfeld. (Video: Beat Henseler)