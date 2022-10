Am Montagmorgen gab es mehrere heftige Explosionen in ukrainischen Städten.Taia Jovten lebt in der Hauptstadt Kiew, weniger als einen Kilometer von zwei Bombeneinschlägen entfernt. Die 20-Jährige erzählt im Interview, wie sie sich vor den Anschlägen schützte und wie sie mit den Ereignissen umgeht.

(Video: 20min/Janina Schenker)