In Baden Württemberg gibt es sie schon, die freiwillige 2G-Regel für Restaurants, Bars und Discos. Während in der Schweiz die Zertifikatspflicht auf viel Widerstand bei den Wirten stösst, ist der Wirt der Einstein Bar in Konstanz ein grosser Fan der 2G-Regel. Mit den Testnachweisen hätte es häufig Probleme gegeben, sagt er.



(Video: Stefan Lanz)