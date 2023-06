Konzertbesucherin wirft Rammstein Machtmissbrauch vor

Nachdem eine Irin im Anschluss an das Rammstein-Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius von angeblichen Missständen hinter der Bühne berichtete, hat sich nun die deutsche Youtuberin Kayla Shyx in einem Video zu Wort gemeldet. Die 21-Jährige erhebt nach dem Gig in Berlin vom 4. Juni massive Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann und wirft ihm u.a. Machtmissbrauch vor. Jetzt hat die Band auf die Vorwürfe reagiert.