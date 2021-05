Am Montag ist es wechselhaft. Morgens regnet es mehrheitlich, am Nachmittag kann es zu längeren sonnigen Phasen kommen. Der Regen bleibt allerdings bestehen und es kann auch blitzen und donnern. Aus Südwesten und Westen bläst zudem noch ein starker Wind. Die Temperaturen schwanken zwischen 8 Grad am Morgen und 14 Grad am Nachmittag.

(Video: Salvatore Iuliano)