Das Unglück hat sich in Akaba im jordanischen Teil des Roten Meeres ereignet. Ein mit Chlorgas gefüllter Tank löste sich aus seiner Halterung an einem Hafenkran. Arbeiter rannten um ihr Leben, um sich vor der Substanz in Sicherheit zu bringen.Jordanische Behörden bestätigten mindestens zwölf Tote und über 250 Verletzte.

(Video: Stefan Lanz)