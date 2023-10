Jude Bellingham: Gianfranco Zola macht eine unglückliche Aussage

Nachdem England in der EM-Quali Italien 3:1 besiegte, macht Gianfranco Zola in einer TV-Liveschaltung einen Spruch, über den alle Anwesenden herzlich lachen. Der ehemalige Chelsea-Trainer meint zu Superstar Jude Bellingham: «Ich muss sagen, es bringt mich zum Lachen. Mit 20 trank ich noch Milch von meiner Mutter.» Damit meint der 57-Jährige, dass Bellingham in seinem Alter schon viel weiter ist. Dass Zola mit seiner Aussage darauf anspricht, dass er mit 20 Jahren noch gestillt wird, wird ihm erst später klar.