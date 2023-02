Rassismus: Abi und Sudas Eltern sind aus Sri Lanka

Suda (35) und Abi (31) sind in der Schweiz geboren. Ihre Eltern flüchteten vor rund 40 Jahren vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Die Brüder haben die Schule, die Lehre und Weiterbildungen hier abgeschlossen. Trotzdem haben sie manchmal das Gefühl, dass es nicht genug ist. Im Video erzählen sie darüber, wie sie Alltagsrassismus erleben, was das mit ihnen macht und wie sie damit umgehen. So viel vorneweg: Die Brüder gehen ganz unterschiedlich mit ihrer Situation um.

(Video: F. Zanini / A. Zingg)