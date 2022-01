Laura Müller verlangt horrendes Trinkgeld für Blüttel-Bild auf Onlyfans

Jetzt ist es offiziell: Danni Büchner hat ihr Herz verschenkt, wie die 43-Jährige in einer Insta-Fragerunde bestätigt. Den Namen ihres Freundes nennt sie nicht, doch seine auffälligen Tätowierungen verraten, um welchen Malle-Auswanderer es sich handelt. Derweil gibt es bei den Geissens Drama: So hat sich Tochter Shania (17) ohne Führerschein hinters Steuer des Elektrowagens ihrer Eltern gesetzt. Die Spritztour endete schliesslich mit einem Unfall in der Garage. Laura Müller verärgert ihre Fans auf Onlyfans. Für ihre Blüttel-Bilder will sie immer mehr Sackgeld. Den aktuellen Preis finden ihre Followerinnen und Follower dreist.