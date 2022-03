In Europa verschwindet Covid langsam aus den Köpfen. Doch in Shanghai sieht es ganz anders aus. Völlig leere Alleen und Autobahnen sind die Folge eines weiteren Anstiegs der Fallzahlen. Die östliche Hälfte Shanghais ist bis zum 1. April gesperrt, danach ist der westliche Teil an der Reihe.





(Video: 20min/mk)