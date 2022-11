Eine der wohl berühmtesten und beliebtesten Halloween-Parties überhaupt ist diejenige von Model-Mama Heidi Klum. Auch dieses Jahr tummelten sich an der grossen Grusel-Sause in New York zahlreiche Prominente. Für 20 Minuten vor Ort war It-Boy und Event-Veranstalter Reto Hanselmann. Wie er den Abend erlebt hat, und wer ihm ausser Leni Klum noch so begegnet ist, erfährst du hier.