Leonardo DiCaprio rettet seine Huskies vor dem Ertrinken

Fast 25 Jahre nach seinem Auftritt im «Titanic»-Film musste Leonardo DiCaprio (47) nun erneut durch eiskaltes Wasser paddeln. Diesmal allerdings nicht für Rose, sondern für Jack – seinen sibirischen Husky, der beinahe ertrunken wäre. Auch Tom Holland (25) und Zendaya (25) wurden sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen, als ihnen die «Spider Man: No Way Home»-Produzenten davon abrieten, eine Romanze zu starten. Und weil auch die tägliche Dosis an TV-News nicht fehlen darf, verraten wir dir, wer am Sonntagabend «The Voice Of Germany» gewonnen hat – und auf welchen Platz es die Schweizerin Linda Elsener (20) geschafft hat.