Dramatische Szenen spielen sich in Folge 2 der aktuellen «Bachelor»-Staffel mit Erkan dem Hünen ab: Angie stürzt beim Einzug in die Villa so schwer, dass sie nur noch unverständliches Zeug redet. Bond-Lady Romina hat da etwas mehr Glück. Sie ist die erste Kandidatin, die mit Erkan ein Einzeldate bekommt. Weitere drei Ladys dürfen dafür an ein Fotoshooting, das für Lidja einen eher erdigen Beigeschmack hat. Aber das hast du ja schon in dem Bild da oben gesehen.

Dann stellt sich dir heute Marlow aus Zürich näher vor. Und als ob das nicht genug wäre, betritt eine neue Kandidatin die mit Rosenblättern übersäte «Bachelor»-Bühne. Gegen den totalen Lady-Overkill schickt Erkan am Ende dafür gleich drei seiner Anwärterinnen nach Hause.

(Video: P. Stirnemann/3+)