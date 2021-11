Im WM-Quali-Spiel Deutschland gegen Liechtenstein kommt es in der 8. Spielminute zu einem Horror-Foul. Der Liechtensteiner Jens Hofer möchte den Ball klären und trifft mit der offenen Sohle Leon Goretzka am Hals. Schon Sekunden nach dem Foul weiss Hofer, was er da gerade angerichtet hat und kümmert sich sofort um den deutschen Mittelfeldspieler. Goretzka kann weiterspielen, für Hofer ist der Arbeitstag aber nach acht Minuten vorbei. Deutschland gewinnt die Partie diskussionslos 9:0.