Das hat niemand zuvor auch nur annähernd geschafft: Der Zürcher Latin-Sänger Loco Escrito gewinnt mit seinem Song «Ámame» zum dritten Mal in Folge in der SMA-Kategorie «Best Hit». Mit zwei Preisen in der Tasche ist er der Abräumer der Show. Wir haben kurz nach der Verleihung mit ihm darüber gesprochen, weshalb ihm die Rede von Laudatorin Lara Stoll nicht gepasst hat und was ihm sein historischer Gewinn bedeutet.

(Video: 20 Minuten)