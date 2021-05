Am Mittwochmorgen ist der Himmel Wolkenbehangen und im Jura und in der Nordschweiz kann es lokal regnen. Im Laufe des Tages bleibt es wechselnd bewölkt und im Mittelland kommt es zu längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag regnet es hier und da und es weht ein mässiger bis starker Westwind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad.

(Video: Salvatore Iuliano)