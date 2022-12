Schweizer Uhr: Loredanas Tochter trägt 9000 Stutz am Handgelenk

Heute in den News der Reality-Queens, die sich schon ein paar Mal unters Messer gelegt haben, Ex-Fussballerfrauen, die sich in den Süden absetzen und Töchter von Rappern, die nicht ganz billige Geburigeschenke bekommen: Katie Price hat sich zum 16 (!!!) Mal die Brüste operieren lassen. Wie sich die 44-Jährige äusserlich in den letzten 20 Jahren verändert hat, siehst du hier. Nach der Scheidung von Mats hat Cathy Hummels jetzt Bock auf heisse Weihnachten und jettet für zwei Monate in den Süden. Und Loredanas Tochter Hana hat zu ihrem vierten Geburtstag eine ziemlich teure Armbanduhr geschenkt bekommen.