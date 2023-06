Was ist denn hier los?! Was für ein Bock von Lugano-Goalie Saipi. Nach einem hohen Ball von Zesiger in den Strafraum eilt der U-21-Natitorhüter heraus und hat im Duell mit dem hochspringenden Nsame das Nachsehen. Der Ball landet anschliessend im Netz. Es ist das 2:0 im Cupfinal zwischen YB und Lugano.