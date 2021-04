Yahav Draizin arbeitet in der Werbebranche und macht in seiner Freizeit mit Hilfe seines Smartphones ziemlich spezielle Fotos. Dazu braucht er weder Photoshop noch sonst ein Bildbearbeitungs-Programm, sondern das Auge für die richtige Szene in Kombination mit einem Bild auf dem Handy. Aber guck dir doch unseren heutigen PicClip einfach mal an. Wir finden Draizins Ideen ziemlich cool und wollen sowas auch mal probieren.

(Video: M. Kall/boredpanda)