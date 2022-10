Halloween in Zürich: Macht Jimi Blue Ochsenknecht hier den Doppeladler?

Heute in den News der gruslig verkleideten VIPs, Kinder zeigenden Reality-TV-Stars und folierten Millionärs-Karossen: Hat Jimi Blue Ochsenknecht an einer Zürcher Halloween-Party tatsächlich den albanischen Doppeladler gezeigt? Und apropos zeigen: It-Mami Khloé Kardashian hat der Öffentlichkeit erstmals ihren Sohn präsentiert. Jetsetter Rooobert Geiss wiederum ist sauer: Er hat seinen schönen Rolls-Royce folieren lassen, der Folierer hat allerdings ganz offensichtlich seinen Job nicht wirklich gut gemacht. Und als kleines Schmankerl zeigen wir dir zu guter Letzt noch, was Heidi Klum so unter ihrem super-aufwendigen Halloween-Kostüm trägt. Achtung Spoiler: Nichts!