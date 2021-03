Schon wieder wurde ein Bancomat in der Schweiz in die Luft gesprengt. Bei der Clientis Bank in Wilchingen im Kanton Schaffhausen konnten die Automaten-Sprengermit mehreren 10’000 Franken fliehen. 20 Minuten hat bei einem Experten nachgefragt, warum Bancomaten-nacken mit Sprengstoff hoch im Kurs ist.