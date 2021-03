Über vier Jahre nach dem Ski-WM-Song «Empire» ist am Freitag die neue Single «Drifters in the Wind» von 77 Bombay Street erschienen. Rechtzeitig zum Release haben sich die vier Baselbündner Pop-Folk-Brüder Matt, Joe, Simri und Esra Buchli auch neue Uniformen übergestreift. Das nehmen wir zum Anlass, mit ihnen im Rahmen eines Zoom-Calls die wichtigsten Looks ihrer Bandgeschichte zu rekapitulieren – angefangen mit Esras Rave-Killershades. (Video: Schimun Krausz)