Flugabsturz am Säntis :

Am Säntis ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug mit 10 Sitzplätzen abgestürzt. Die Kantonspolizei St. Gallen geht davon aus, dass nur der Pilot an Bord war, den Absturz jedoch nicht überlebt hat.

(Video: Adriel Monostori)