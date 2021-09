Premiere der 3. Staffel - Manuela Frey verwirrt mit Bananen-Story bei SNTM aka «Switzerland's next Topmodel»

«Switzerland’s next Topmodel» ist zurück und zieht gleich mal sämtliche Cringe-Register. Die unsäglich gekünstelte Rivalität zwischen den Teamleadern Larissa Marolt und Papis Loveday, die wahnsinnig unexklusive Location direkt am belebten Badestrand, der grundsätzlich unfreiwillig unglamouröse Look – Schimun könnte stundenlang gegen die Premiere der dritten Staffel sticheln (und es selbst kein bisschen besser machen, natürlich). Eine Szene beschäftigt ihn und News-Juice-Co-Host Anja dabei langfristig: SNTM-Judge-Supreme Manuela Frey erzählt die Geschichte einer Banane an ihrer ersten Fashionshow – und vergisst dann, zu verraten, was aus der verdammten Frucht geworden ist. Die Welt muss das erfahren, Manuela! Call us pls! Darf bei der ganzen Aufregung nicht untergehen: Der erste Trailer zu «The Matrix Resurrections» ist da und eine Hälfte des Host-Duos hyperventiliert deswegen – viermal darfst du raten, welche. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)