Seit rund 440 Tagen ist die ukrainische Polizistin Mariana Checheluck (23) in russischer Kriegsgefangenschaft. Ihrer Familie gelang die Flucht in die Schweiz. Seitdem sich Mariana Anfang August 2022 in einem 30-sekündigen Telefonat weinend nach ihrer Schwester erkundigt hat, hörte die Familie nichts mehr von ihrer Tochter.