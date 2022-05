Fünf Tore in einem Spiel :

Seit dieser Saison spielt Mario Balotelli für den türkischen Verein Adana Demirspor. Bis am Sonntag erzielte der Italiener in 30 Spielen 13 Treffer. Bis am Sonntag? Ja. Denn gegen Absteiger Göztepe Izmir zeigte Balotelli eine unfassbare Show. Er schoss beim 7:0-Sieg fünf Tore – und sein letztes war besonders sehenswert.