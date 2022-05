Marius Bear spricht den Tränen nah über seinen finalen ESC-Auftritt

«Boys Do Cry - und zwar wirklich», sagt Marius Bear kurz nach seinem finalen Auftritt am Eurovision Song Contest 2022 am Samstagabend. Der 29-Jährige belegt mit seiner Ballade den stolzen 17. Platz. Dass er beim Publikums-Voting null Punkte erzielen konnte, macht dem 29-Jährigen zu schaffen und tut ihm weh. «Ich habe 200 Prozent gegeben, aber die Leute wollen keine traurigen Vibes», so der Musiker. Der Schweizer Moderator Sven Epiney (50) sagt: «Ich verstehe, dass Marius jetzt down ist, aber bald wird er all das Positive sehen.»