News Juice mit neuer Granate auf der «Love Island»: Martin steht auf «gemachte Frauen» – also auf Andrina

Jetzt ist es also tatsächlich passiert: News Juice, dein Fixstern am Firmament der gehobenen Unterste-Schublade-Unterhaltung, ist zum zweimal wöchentlich erscheinenden «Love Island»-Update verkommen, äh, aufgestiegen. Genauso wie die neu aufgeschlagene Granate Martin zum Andrina-Chefzüngler aufgestiegen ist. Und: Trash- und Reality-TV haben den Deutschen dazu gebracht, seine natürlichen Beisserchen durch solche aus Keramik zu ersetzen – zum Glück nehmen wir unsere Vorbildfunktion wahr und zeigen uns hier immer mit ungeputzten Zähnen. Karies Beste! Ähnlich gut wie Bakterien im Mund finden wir das 20 Minuten Showcase mit Joya Marleen und Nickless am 22. September in Zürich, für das wir 5x2 Tickets verlosen. Wenn du wissen willst, wie du welche gewinnen kannst, musst du die Folge schauen, du weisch. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)