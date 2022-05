Mats Hummels äussert sich zu seinem Liebes-Wirrwarr

Nachdem Celine Bethmann (23) am Sonntag einen privaten Chatverlauf mit Mats Hummels (33) auf Instagram veröffentlicht hat, in dem der BVB-Spieler verrät, dass er single ist, kommt nun die Retourkutsche von dessen Frau. Cathy Hummels postete am Montagabend demonstrativ drei Familienfotos. Und auch Mats bezieht nun eindeutig Stellung zu seinem Date mit Céline. Hummels-Flamme Nummer eins, Lisa Straube, wurde derweil das Auto zerkratzt. Ob ihre Einmischung in das hummelsche Liebeswirrwarr zu den Spuren geführt hat? Ebenfalls in Sorge ist derzeit Britney Spears. Mit 40 Jahren wird die Sängerin zum dritten Mal Mutter – und fürchtet sich vor pränatalen Depressionen.