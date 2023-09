Im Derby gegen Istanbulspor tritt Galatasaray-Flügel Kerem Aktürkoglu zu einem Penalty an. Doch statt selbst zu schiessen, legt er in Bester Johan-Cruyff-Manier auf Teamkollege Mauro Icardi quer. Doch der Argentinier schiebt den Ball tatsächlich am leeren Tor vorbei. Immerhin: Wenig später gelingt Icardi doch noch der 1:0-Siegtreffer.