Die Spendenbereitschaft an die Ukraine ist in der Schweiz aktuell immer noch hoch. Laut der Hilfsorganisation Caritas sind die Geldspenden von Privatpersonen leicht abgeflacht, dafür spenden nun mehr Institutionen. Die Beträge würden nun den Tsunami 2004 übertreffen. Soziologin Katja Rost erklärt, warum die Solidarität gerade beim Ukraine-Krieg so gross ist.

(Video: Janina Schenker)