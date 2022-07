Die 2:5-Blamage in der Nations League gegen Deutschland hat Italiens Fussballern gehörig die Laune verdorben. «Wir sind sauer», sagte Torhüter und Europameister-Captain Gianluigi Donnarumma nach der historischen Niederlage am Dienstag im TV-Sender Rai. Und nicht nur er wird wütend sein – auch die Ordner werden wohl nicht gut geschlafen haben. So stellten kurz vor Ende der Partie mehrere Flitzer die Sicherheitskräfte bloss. Durch flinke Haken entwischten die Eindringlinge den Ordnern immer wieder.