Am Mittwochmorgen hat die russische Armee die Einnahme der Hafenstadt Cherson gemeldet. Diese Aufnahme einer Webcam zeigt mehrere russische Militärfahrzeuge vor dem Regierungsgebäude der südukrainischen Stadt. Ein Berater des Innenministeriums sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit Molotow-Cocktails verteidigt hätten. Gemäss Medienberichten sind in der zweitgrössten ukrainischen Stadt Charkiw 21 Menschen getötet und 112 verletzt worden. In der Grossstadt Schitomir westlich von Kiew fielen gemäss ukrainischen Beamten vier Menschen einem Luftangriff in der Nähe eines Spitals zum Opfer.

(Video: Thomas Sennhauser)