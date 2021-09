Yasemins Ex kontrollierte ihr Handy und schlug ihr ins Gesicht. Dann vergewaltigte er die damals 17-Jährige. Nachdem er sie noch ein zweites Mal vergewaltigte, zeigte sie ihn an. «Ich wusste, dass ich das ein drittes Mal nicht überleben würde.» Der Mann wurde zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Was Yasemin noch immer wütend macht: «Im ganzen Prozess ging es nur um seine Resozialisierung - nie um mich als Opfer.» Yasemin fordert betroffene Frauen auf: «Bitte zeigt die Täter an. Lasst sie nicht davon kommen.» Geholfen hat der 25-Jährigen zudem, dass sie ein Buch über das Passierte geschrieben hat. Es heisst «Gedanken to go».



(Video: S. Aduse / S. Ritter)