Kommandant Ahmad Schah Massoud führte den afghanischen Widerstand gegen die Taliban an und starb 2001 bei einem Attentat. Sein Neffe Tareq Massoud lebt heute in Lausanne. Er erzählt von der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan zwanzig Jahre nach ihrer Vertreibung und davon, wie riskant die Situation für seine Familie ist.

(Video: F.Brienza/20 Minutes, M.Kall/20 Minuten)