Der Aargauer Sinisha Lüscher gehört zu den grössten Schweizer Schwingtalenten. Der 16-Jährige darf Ende August in Pratteln erstmals am Eidgenössischen Schwingfest teilnehmen. Dort will der 1,76 cm grosse und 104 kg schwere Athlet die Bösen ärgern. Das langfristige Ziel des Sohnes einer Schweizerin und eines Ghanaers ist es aber, der erste schwarze Schwingerkönig zu werden. «Das würde andere Farbe hineinbringen», sagt Lüscher und lacht.